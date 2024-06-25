Барков: «Бобровский — главная причина нашей победы в Кубке Стэнли»

Нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков оценил игру вратаря команды Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли. В седьмом матче серии «Пантерз» победили «Эдмонтон» (2:1 4-3) и выиграли Кубок Стэнли.

Бобровский стал первым игроком «Флориды», которому Барков дал трофей.

«Он заслужил это, — цитирует Баркова сайт НХЛ. — Бобровский уже давно в лиге (14 сезонов. — Прим. «СЭ»). Он заслужил Кубок. Сергей был невероятно хорош на протяжении всего года. Он — главная причина нашей победы».

Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года. Голкипер также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).