Барков — о финале Кубка Стэнли: «Мы знаем, как трудно пройти так далеко»

Капитан «Флориды» Александр Барков прокомментировал выход в финал Кубка Стэнли.

«Мы знаем, как трудно пройти так далеко, попасть в финал». В первый год, когда мы вышли в финал, мы все были такие: «Вау, это что-то новенькое для нас». Я думаю, что в прошлом году все было больше похоже на: «Хорошо, мы снова здесь, давайте сделаем свою работу». В этом году мы знали, что будет трудно, но мы снова здесь. Каждый год что-то меняется, но волнение остается тем же и цель та же: мы хотим выиграть снова», — цитирует нападающего пресс-служба НХЛ.

Барков вместе с «Флоридой» выиграл Кубок Стэнли в 2024 году. В 2023 году «Пантерз» уступили в финале «Вегасу».

«Флорида» встретится в финале Кубка Стэнли-2025 с «Эдмонтоном». Они сыграют в решающей серии второй год подряд. В прошлом сезоне трофей завоевали «Пантерз», одержав победу со счетом 4-3.