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Александр Барков: «Флорида» не собирается каждый раз возвращаться с 0:4»

04:15
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Капитан «Флориды» Александр Барков прокомментировал поражение от «Баффало» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Просто знаю, что мы можем быть намного лучше, — приводит слова Баркова пресс-служба «Флориды». Очевидно, что не собираемся каждый раз возвращаться с 0:4. Будем учиться на этом и двигаться вперед.

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