Александр Барков: «Флорида» не собирается каждый раз возвращаться с 0:4»
04:15
Капитан «Флориды» Александр Барков прокомментировал поражение от «Баффало» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
— Просто знаю, что мы можем быть намного лучше, — приводит слова Баркова пресс-служба «Флориды». Очевидно, что не собираемся каждый раз возвращаться с 0:4. Будем учиться на этом и двигаться вперед.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...