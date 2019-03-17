Александр Барков: "Дадонов – прекрасный игрок"

Нападающий "Флориды" Александр Барков после победы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ над "Лос-Анджелесом" (4:3) похвалил своего партнера по звену Евгения Дадонова.

30-летний российский форвард прервал голевую засуху из девяти игр, сделав дубль, в четвертый раз в сезоне набрал три очка и был признан первой звездой встречи. Всего на счету Дадонова 57 (24+33) очков в 71 матче.

– Дэдди – прекрасный игрок, – цитирует официальный сайт НХЛ на русском Баркова. – В последних матчах у него шайба не шла в ворота, но сегодня все изменилось.