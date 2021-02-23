Главный тренер «Торонто» Шледон Киф рассказал, что нападающий Александр Барабанов сдавал сомнительный тест на коронавирус. Россиянин был изолирован от команды и прошел повторное тестирование. Оно дало отрицательный результат, пишет в Twitter журналист Крис Джонстон.

Всего в нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 8 матчей и не набрал очков при показателе полезности «-1».