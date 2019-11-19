Александр Алексеев: «Самсонов не знал, что я могу говорить по-русски»

Защитник системы «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал о знакомстве с вратарем Ильей Самсоновым. Сейчас оба хоккеиста выступают за фарм-клуб «Кэпиталз».

— Мы не знали друг друга раньше, — цитирует Nova Caps Алексеева. — Но как только я попал в своей первый лагерь развития, встретил его там. Он разговаривал по телефону, я просто спросил: «Эй, как дела?» Он был немного удивлен, не знал, что могу говорить по-русски, и мы просто стали друзьями. Затем он пригласил меня на свою свадьбу. Разговариваем с ним практически каждый день.

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