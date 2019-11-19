Защитник системы «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал о впечатлениях от общения с форвардом «Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Овечкин? Просто, знаешь, это то ощущение, когда встречаешься с великим- великим игроком, — цитирует Nova Caps Алексеева. Прекрасный хоккеист. Отличный человек. В начале я стеснялся, но он заставил меня чувствовать себя комфортно рядом с ним. И я до сих пор иногда общаюсь с Александром.

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