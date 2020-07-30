Алекс Пьетранджело: «Уверен, что Тарасенко нервничал. По ходу игры он становился лучше»

Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело оценил игру российского форварда Владимира Тарасенко в выставочном матче против «Чикаго» (0:4).

«Вы видели, что по ходу игры он становился лучше, ему удались несколько хороших вещей в большинстве, — цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ. — Уверен, что он нервничал. После такого длинного перерыва тяжело играть, контрольный это матч или нет. Но вы видели, что бросок у него никуда не делся. Он будет становиться лучше. Для нас он будет своего рода X-фактором. Его не было в составе весь год, а теперь он может приковать к себе внимание».

Владимир Тарасенко провел первый матч с октября и за 15 минут на льду нанес четыре броска.