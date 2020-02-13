Алекс Пьетранджело: «Игроки «Сент-Луиса» чувствуют себя намного лучше, зная, что Боумистер держится молодцом»

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело навестил одноклубника Джея Боумистера, который пережил сердечный приступ во время матча с «Анахаймом».

— После матча я вместе с моим отцом съездили в больницу, чтобы встретиться с Джеем и его отцом, — приводит слова Пьетранджело официальный сайт НХЛ. — Я очень хотел увидеться с ним. Для меня это было важно. Мы устроили сеанс прямой связи по телефону с командой. Джей увидел одноклубников, все передали ему пожелания скорейшего выздоровления. Не хочу говорить за всех, но нам спокойнее, когда мы знаем, что он в хороших руках. Он был в хорошем настроении, когда я общался с ним. Совсем не изменился. Поговорив с ним, мы чувствуем себя намного спокойнее.

Нам будет непросто играть в четверг, но мы пообщались с Джеем, увидели, что у него хорошее настроение. Мы чувствуем себя намного лучше, зная, что он держится молодцом. Мы провели здесь ночь. Нам было бы крайне неприятно уезжать отсюда, если бы мы не знали, как у него обстоят дела. Здесь его отец, его жена сейчас дома. Наши жены поддерживают ее. Мы — команда и заботимся друг о друге. Джей Бо остается самим собой, и нас это вдохновляет.