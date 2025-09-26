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Лимож — об Овечкине: «Пересекались с ним в тренинг-кемпах — это ощущалось так, будто сбылась моя мечта»

Новичок минского «Динамо» Алекс Лимож в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о тренировках с Александром Овечкиным.

— В тренинг-кемпах «Вашингтона» вы наверняка пересекались на льду с Александром Овечкиным. Что удалось вынести из тренировок и общения с ним?

— Да, мы пересекались с ним в тренинг-кемпах. Это ощущалось так, будто сбылась моя мечта, потому что я рос на его играх. Он величайший снайпер в истории. В жизни он такой же позитивный, как в социальных сетях. Это уникальный опыт.

— Когда он побил рекорд Гретцки, вся система «Вашингтона» стояла на ушах? Город праздновал?

— Да, все сошли с ума, в хорошем смысле. Перед тем как он побил рекорд, мы наблюдали за каждой игрой «Вашингтона». Никто не мог подумать, что кто-то сможет превзойти достижение Гретцки. Маленький ребенок внутри меня был счастлив.

Алекс Лимож&nbsp;&mdash; о&nbsp;переходе в&nbsp;минское &laquo;Динамо&raquo;, чемпионстве в&nbsp;АХЛ и&nbsp;впечатлениях от&nbsp;России.«Когда Овечкин побил рекорд, маленький ребенок внутри меня был счастлив». Интервью нового суперснайпера КХЛ

В сезоне-2024/25 28-летний форвард провел 53 матча в регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Бэрс» и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф на его счету 8 игр и 6 (1+5) очков. В 2024-м Лимож выиграл Кубок Колдера.

Екатерина Смирнова

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Александр Овечкин
НХЛ
Алекс Лимож
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Питтсбург 10 3 7 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Баффало 9 4 5 10
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
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26.10
21.10 02:00 Монреаль – Сан-Хосе 3 : 4 ОТ
21.10 02:00 Коламбус – Торонто 2 : 6
21.10 02:00 Нью-Джерси – Колорадо 4 : 3
21.10 02:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 5
21.10 02:00 Айлендерс – Анахайм 3 : 2
21.10 03:00 Сент-Луис – Виннипег 2 : 1
21.10 03:00 Даллас – Бостон 3 : 2 ОТ
21.10 04:00 Эдмонтон – Миннесота 4 : 3 ОТ
21.10 04:40 Сиэтл – Детройт 4 : 3 Б
21.10 05:00 Ванкувер – Каролина 3 : 6
21.10 05:30 Вегас – Тампа-Бэй 2 : 6
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