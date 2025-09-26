Лимож — об Овечкине: «Пересекались с ним в тренинг-кемпах — это ощущалось так, будто сбылась моя мечта»

Новичок минского «Динамо» Алекс Лимож в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о тренировках с Александром Овечкиным.

— В тренинг-кемпах «Вашингтона» вы наверняка пересекались на льду с Александром Овечкиным. Что удалось вынести из тренировок и общения с ним?

— Да, мы пересекались с ним в тренинг-кемпах. Это ощущалось так, будто сбылась моя мечта, потому что я рос на его играх. Он величайший снайпер в истории. В жизни он такой же позитивный, как в социальных сетях. Это уникальный опыт.

— Когда он побил рекорд Гретцки, вся система «Вашингтона» стояла на ушах? Город праздновал?

— Да, все сошли с ума, в хорошем смысле. Перед тем как он побил рекорд, мы наблюдали за каждой игрой «Вашингтона». Никто не мог подумать, что кто-то сможет превзойти достижение Гретцки. Маленький ребенок внутри меня был счастлив.

В сезоне-2024/25 28-летний форвард провел 53 матча в регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Бэрс» и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф на его счету 8 игр и 6 (1+5) очков. В 2024-м Лимож выиграл Кубок Колдера.

Екатерина Смирнова