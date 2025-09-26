Лимож — об Овечкине: «Пересекались с ним в тренинг-кемпах — это ощущалось так, будто сбылась моя мечта»
Новичок минского «Динамо» Алекс Лимож в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о тренировках с Александром Овечкиным.
— В тренинг-кемпах «Вашингтона» вы наверняка пересекались на льду с Александром Овечкиным. Что удалось вынести из тренировок и общения с ним?
— Да, мы пересекались с ним в тренинг-кемпах. Это ощущалось так, будто сбылась моя мечта, потому что я рос на его играх. Он величайший снайпер в истории. В жизни он такой же позитивный, как в социальных сетях. Это уникальный опыт.
— Когда он побил рекорд Гретцки, вся система «Вашингтона» стояла на ушах? Город праздновал?
— Да, все сошли с ума, в хорошем смысле. Перед тем как он побил рекорд, мы наблюдали за каждой игрой «Вашингтона». Никто не мог подумать, что кто-то сможет превзойти достижение Гретцки. Маленький ребенок внутри меня был счастлив.
В сезоне-2024/25 28-летний форвард провел 53 матча в регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Бэрс» и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф на его счету 8 игр и 6 (1+5) очков. В 2024-м Лимож выиграл Кубок Колдера.
Екатерина Смирнова
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|4
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|5
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|7
|Филадельфия
|11
|2
|9
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|7
|3
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|21.10
|02:00
|Монреаль – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|21.10
|02:00
|Коламбус – Торонто
|2 : 6
|21.10
|02:00
|Нью-Джерси – Колорадо
|4 : 3
|21.10
|02:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|2 : 5
|21.10
|02:00
|Айлендерс – Анахайм
|3 : 2
|21.10
|03:00
|Сент-Луис – Виннипег
|2 : 1
|21.10
|03:00
|Даллас – Бостон
|3 : 2 ОТ
|21.10
|04:00
|Эдмонтон – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|21.10
|04:40
|Сиэтл – Детройт
|4 : 3 Б
|21.10
|05:00
|Ванкувер – Каролина
|3 : 6
|21.10
|05:30
|Вегас – Тампа-Бэй
|2 : 6