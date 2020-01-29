«Алекс феноменален». Тренер «Вашингтона» восхищается рекордами Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден выразил уверенность, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в очень скором времени преодолеет рубеж в 700 заброшенных шайб в НХЛ. На данный момент на счету россиянина 692 гола и по этому показателю он сравнялся с бывшим капитаном «Детройта» Стивеном Айзерманом: они делят 9-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

— Когда ждете 700-го гола Александра Овечкина? — вопрос Тодду Рирдену.

— Отталкиваясь от того, как он провел три последних матча — надеюсь, очень скоро. Надеюсь, после перерыва на Матч звезд и одной пропущенной встречи он быстро поймает игру, которая была у него перед этим.

Алекс феноменален! Невозможно передать, как-то, что он продолжает творить, возбуждает и команду, и клуб, и весь Вашингтон с окрестностями. И 700-й гол, конечно, все ожидают с особым нетерпением. Главная наша надежда — что это произойдет дома. Может, с «Нэшвиллом», может, с кем-то потом. Надеюсь, что в перерыве он только перезарядит батарейки и вернется на лед готовым летать.

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