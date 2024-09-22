Актер Никифоров — о рекорде Овечкина: «Практически вся Канада и Америка будут против, это связано с политической ситуацией»
Актер сериала «Молодежки» Денис Никифоров в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил мнение о том, что будет сопутствовать нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в стремлении побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ.
— Александру Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Как думаете, получится ли в новом сезоне этого добиться?
— Будет очень интересно наблюдать за этой историей, потому что палки в колеса будут вставлять мама не горюй. Можно сказать, что это будет сезон скандалов. Будет много людей, которые не захотят, чтобы это состоялось. Это практически вся Канада и Америка. И связано это с политической ситуацией в мире, которая будет давить на спортсменов. Но это всегда так происходило.
На счету 39-летнего Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от лучшего снайпера за всю историю турнира Уэйна Гретцки (894) на 41 шайбу.
Анна Бирюкова
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0