Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:36

Актер Рейнольдс подтвердил свой интерес к покупке «Оттавы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Райан Рейнольдс.
Фото Global Look Press

Актер Райан Рейнольдс сообщил, что хочет приобрести клуб НХЛ «Оттаву», однако ему нужны партнеры.

«Я пытаюсь купить «Оттаву», но это очень дорого, поэтому мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию. Это такой причудливый способ сказать: «Мне нужна богатая мамочка или папочка». «Рексем» поглотил половину моей жизни, а вторую половину могут захватить «Сенаторз», — приводит слова Рейнольдса Sportsnet.

«Оттава» выступает в НХЛ с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли в сезоне-2006/07.

В 2021 году Рейнольдс и еще один актер Роб Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба «Рексем», который выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии.

Источник: https://www.sportsnet.ca/nhl/article/ryan-reynolds-on-acquiring-senators-i-need-a-partner-with-really-deep-pockets/
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
Райан Рейнольдс
2
Читайте также
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
Сын президента Федерации тхэквондо Украины умер в Москве
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Патрис Бержерон вышел на второе место по победным шайбам в истории «Бостона»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 9 3 18
2 Каролина 12 8 4 17
3 Айлендерс 13 8 5 16
4 Рейнджерс 13 6 7 15
5 Филадельфия 11 6 5 14
6 Вашингтон 14 6 8 14
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 22
2 Детройт 12 7 5 16
3 Торонто 13 7 6 16
4 Тампа-Бэй 12 7 5 15
5 Флорида 13 7 6 15
6 Баффало 12 7 5 14
7 Монреаль 12 5 7 11
8 Оттава 11 4 7 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 12 5 7 11
7 Аризона 11 4 7 9
8 Сент-Луис 10 3 7 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 22
2 Сиэтл 13 7 6 16
3 Лос-Анджелес 14 7 7 15
4 Эдмонтон 13 7 6 14
5 Калгари 11 5 6 12
6 Ванкувер 12 3 9 9
7 Анахайм 13 4 9 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 03:00
Айлендерс – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Бостон – Сент-Луис
 3 : 1
8.11 04:00
Вашингтон – Эдмонтон
 5 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 13 25
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 13
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 14 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 7 1.86
Картер Харт

Картер Харт

Филадельфия

 8 1.97
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости