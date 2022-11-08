Актер Рейнольдс подтвердил свой интерес к покупке «Оттавы»

Актер Райан Рейнольдс сообщил, что хочет приобрести клуб НХЛ «Оттаву», однако ему нужны партнеры.

«Я пытаюсь купить «Оттаву», но это очень дорого, поэтому мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию. Это такой причудливый способ сказать: «Мне нужна богатая мамочка или папочка». «Рексем» поглотил половину моей жизни, а вторую половину могут захватить «Сенаторз», — приводит слова Рейнольдса Sportsnet.

«Оттава» выступает в НХЛ с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли в сезоне-2006/07.

В 2021 году Рейнольдс и еще один актер Роб Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба «Рексем», который выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии.