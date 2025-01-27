Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:46

Акользин: «Овечкин точно побьет рекорд Гретцки в конце этого сезона или начале следующего»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий СКА Павел Акользин поделился мнением о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Смотрю, конечно, но не считаю его голы, — приводит слова Акользина «ВсеПроСпорт». — Новости постоянно выплывают, я подписан на всякие хоккейные паблики — там смотрю и читаю. Думаю, у Саши все получится. Приблизительно в конце текущего сезона или начале следующего он точно побьет рекорд.

— Обсуждаете это внутри команды?

— Нет, не особо. Когда забивает, кто-то скажет, что осталось 19 или 18 шайб. А так, особо не обсуждаем.

39-летний Овечкин в пятницу, 24 января, забил в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 19 шайб. У Овечкина 875 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру, а у Гретцки — 894.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Овечкин
КХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК СКА
Павел Акользин
Уэйн Гретцки
Читайте также
Средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Житель Кузбасса раскрыл детали инцидента с выталкиванием из «скорой»
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Нужна искра». Овечкин и «Вашингтон» прервали лучшую серию сезона
Овечкин — о поражении «Вашингтона» от «Ванкувера»: «Мы сражались до конца»
«Ванкувер» сотворил уникальное достижение НХЛ и остановил Овечкина. Россиянин без голов, до Гретцки — все те же 19 шайб
«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» и прервал шестиматчевую победную серию
Овечкин — о победной серии «Вашингтона»: «Наша система работает»
Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание и результаты: «Чикаго» — «Миннесота», «Вегас» — «Флорида» и другие матчи 26 и 27 января

Александров набрал два очка и был признан второй звездой матча за фарм-клуб «Сент-Луиса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 50 29 21 61
3 Бостон 51 25 26 56
4 Тампа-Бэй 48 26 22 55
5 Оттава 49 25 24 54
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 49 28 21 60
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 49 31 18 65
2 Вегас 49 30 19 64
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 47 24 23 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
Результаты / календарь
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
27.01 01:00
Оттава – Юта
 - : -
27.01 02:00
Виннипег – Калгари
 - : -
27.01 03:00
Чикаго – Миннесота
 - : -
27.01 04:00
Вегас – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости