Аким Алиу: «Рад видеть, что в НХЛ грядут большие перемены»

Бывший нападающий «Амура» Аким Алиу, обвинивший главного тренера «Калгари» Билла Питерса в расизме, рассказал о встрече с комиссаром лиги Гэри Беттмэном. Впоследствии Питерс был уволен.

— Это была тяжелая неделя, — приводит слова Алиу CBS Sports. — У нас состоялась продуктивная беседа с руководителями лиги. Они были восприимчивы по отношению к сообщению, которое я хочу донести. Рад видеть, что в НХЛ грядут большие перемены, они давно назрели.

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