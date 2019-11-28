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Аким Алиу не принял извинения тренера «Калгари». Он обвинил Билла Питерса в расизме

28 ноября 2019, 18:52
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Как уже сообщал «СЭ», главный тренер «Калгари» Билл Питерс, который пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» из-за расследования, принес извинения. Специалиста обвинили в расизме.

Однако нападающий Аким Алиу, который и рассказал об этой неприятной ситуации, не принял извинения канадского специалиста.

— Я прочитал заявление Билла Питерса, — приводит слова Алиу в Twitter журналист Франк Серавалли. — И я нахожу эти слова не искренними и сомнительными.

Я уже принял приглашение от руководства НХЛ на встречу, на которой мы обсудим сложившуюся ситуацию. И пока я не намерен развивать тему расизма и дискриминации. Воздержусь от дальнейших комментариев до этой встречи.

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