"Ак Барс" - "Тампе": "Мы знаем это чувство"

Пресс-служба "Ак Барса" ответила на обращение "Тампы-Бэй" к болельщикам команды после вылета клуба из плей-офф НХЛ. Напомним, что "Молнии" уступили в четвертом матче "Коламбусу" со счетом 3:7 и проиграли серию 0-4.

– Мы знаем это чувство, – говорится в сообщении казанского клуба в Твиттере.

"Ак Барс" является обладателем Кубка Гагарина-2018. "Тампа" стала первым в истории лиги обладателем Президентского кубка (как победитель регулярного чемпионата), всухую вылетевшим из стартового раунда плей-офф.

В следующем раунде "Коламбус" сыграет с победителем пары "Бостон" – "Торонто".

We know that feel pic.twitter.com/jVE6NquDiv – ХК Ак Барс (@hcakbars) 17 апреля 2019 г.

"Тампа-Бэй" – болельщикам: "У нас нет слов, и мы знаем, что вы не хотите их слышать"