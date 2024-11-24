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Сегодня, 04:32

Ахтямов во второй раз в сезоне сыграл на ноль за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто Марлиз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:0.

Вратарь фарм-клуба «Торонто» Артур Ахтямов отразил все 23 броска и был признан первой звездой встречи. Голкипер фарм-клуба «Сан-Хосе» Георгий Романов сделал 27 сейвов.

В текущем сезоне 23-летний Ахтямов провел 7 матчей в АХЛ, дважды сыграв на ноль при 93,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 1.68.

АХЛ
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