Ахтямов отразил 30 бросков из 31 и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Торонто»

«Торонто Марлиз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Рочестер» со счетом 2:1.

Российский вратарь фарм-клуба «Торонто» Артур Ахтямов отразил 30 бросков из 31 и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 6 матчей, сыграв один раз на ноль при 92,5 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1.97.