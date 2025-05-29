Ахо — о поражении в серии с «Флоридой»: «Мы знали, что это будет серьезным испытанием»

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо подвел итоги полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (1-4).

«Только одна команда обыграла их в плей-офф за последние три сезона. Мы знали, что это будет серьезным испытанием. Мы пытались обыграть их и действительно верили, что у нас есть все, что нужно, но, очевидно, мы снова не справились», — приводит слова Ахо официальный сайт НХЛ.

«Флорида» сыграет в финале Кубка Стэнли против победителя серии «Даллас» — «Эдмонтон» (1-3).