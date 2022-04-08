Форвард «Каролины» Себастьян Ахо прокомментировал игру Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).

«Свечников может все. Он мощный форвард, отлично катается, сильно бросает и со всеми бьется, но в то же время у него очень хорошие руки и отличное зрение», — приводит слова Ахо официальный сайт НХЛ.

22-летний россиянин отметился двумя передачами и стал третьей звездой матча с «Сэйбрз».

В текущем сезоне Свечников провел 68 матчей, в которых набрал 62 (27+35) очка при среднем показателе полезности «+17».