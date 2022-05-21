Ахо повторил рекорд Стаала по очкам в плей-офф среди игроков «Каролины»

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо набрал 2 (1+1) очка во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (2:0).

Таким образом, на счету 24-летнего финна 18 голов в плей-офф. По этому показателю он делит второе место в истории франшизы с Родом Бриндамором, который сейчас является главным тренером «Харрикейнз». Лидирует по заброшенным шайбам в плей-офф Эрик Стаал (19).

Также Ахо сравнялся со Стаалом по количеству очков в плей-офф (43), что является лучшим результатом в истории франшизы.

В текущем плей-офф Ахо провел 9 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.