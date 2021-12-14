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Ахо и Джарвис вошли в ковид-протокол «Каролины»

02:51

Игроки «Каролины» Себастьян Ахо и Сет Джарвис вошли в ковид-протокол, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеисты останутся в Ванкувере, где 13 декабря приняли участие в матче против «Кэнакс» (1:2).

В текущем сезоне Ахо провел 26 матчей, в которых набрал 32 (15+17) очка. На счету Джарвиса 11 (4+7) очков в 20 играх.

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Сергей Разин все материалы автора
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