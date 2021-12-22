АХЛ отменила Матч звезд в этом сезоне из-за пандемии коронавируса
19:07
Американская хоккейная лига приняла решение отменить традиционный Матч звезд. Такое решение было принято из-за сложно эпидемиологической ситуации.
Краткосрочный турнир должен был пройти 6 и 7 февраля в Лавале.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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