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АХЛ отменила Матч звезд в этом сезоне из-за пандемии коронавируса

19:07

Американская хоккейная лига приняла решение отменить традиционный Матч звезд. Такое решение было принято из-за сложно эпидемиологической ситуации.

Краткосрочный турнир должен был пройти 6 и 7 февраля в Лавале.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное