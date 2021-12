АХЛ отменила Матч звезд в этом сезоне из-за пандемии коронавируса

Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the 2022 #AHLAllStar Classic, scheduled for Feb. 6-7 in Laval, will not be held.



En raison de la pand?mie de COVID-19, la Classique des ?toiles 2022, pr?vue ? Laval les 6 et 7 f?vrier, ne pourra avoir lieu.



