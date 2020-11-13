Агенты НХЛ считают, что Лайне и Айкел в ближайшее время могут сменить команды

Интернет-портал The Athletic провел анонимный опрос среди 21 агента, которые работают с игроками Национальной хоккейной лиги.

Им был задан вопрос: «Кто из звездных игроков может сменить команду в ближайшее время?»

По четыре голоса получили вингер «Виннипега» Патрик Лайне и центрфорвард «Баффало» Джек Айкел. Три человека назвали нападающего «Торонто» Митча Марнера. Еще два — его партнера по «Кленовым листьям» Вильяма Нюландера.