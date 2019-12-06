Агент Зайцева: «Жена Никиты знает, где дети и что они в безопасности»

Агент защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Дэн Милстейн рассказал, где находятся дети хоккеиста.

— История, которая распространяется в интернете бывшей женой моего клиента Зайцева не точна, — написал Милстейн в Twitter. Дети Никиты в безопасности и с его родителями в Москве, где они обычно проживают. Бывшая жена Никиты знает, где дети и что они в безопасности.

Правоохранительные органы считает это частным делом. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи.

Ранее стало известно, что женщина написала заявление в полицию, что родственники хоккеиста напали на няню их детей и насильно увезли малышей.

В 2015 году Никита Зайцев женился на своей возлюбленной Маргарите. Пара не афишировала свои отношения. В браке у них родились две дочки. В этом году стало известно о разводе хоккеиста. Также сообщалось, что экс-супруга Зайцева намерена отсудить у него треть дохода.