Агент Замулы рассказал о переговорах по новому контракту с «Филадельфией»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Филадельфии» Егора Замулы, рассказал, как проходили переговоры по новому контракту его клиента с клубом.
«Очень тяжелые были переговоры, они длились долго, — утверждает Бабаев. — Есть такой момент сравнения с другими игроками в НХЛ, есть структура арбитража, куда мы помогли обратиться. Но так как у Егора не так много матчей сыграно, в этой ситуации было тяжело. Но мы добились того, чего хотели. Очень хороший контракт. Я считаю, что это максимально возможное, что можно было получить от клуба. Я благодарен «Филадельфии», что там пошли на определенные уступки в нашу сторону. Я доволен, что Егор там остается, и он, и клуб тоже. То есть мы нашли компромиссное решение, которое устроило всех», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
«Филадельфия» 7 июля объявила о продлении контракта с 24-летним россиянином на два сезона со среднегодовой зарплатой 1,7 миллиона долларов в год.
В минувшем сезоне Замула набрал 21 (5+16) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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|4.10
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Баффало – Нью-Джерси
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