Агент Задорова объяснил, почему защитник подал иск в арбитраж НХЛ

Дэн Мильштейн, агент защитника «Калгари» Никиты Задорова, рассказал, почему российский хоккеист подал иск в арбитраж.

«Заявление мы подали в арбитраж от имени Никиты Задорова просто потому, что сделка была недавней и не было достаточно времени для переговоров о новом контракте с «Калгари». Обсуждения продолжаются, и обе стороны надеются вскоре подписать контракт», — написал Мильштейн в Twitter.

26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».