Агент Войнова: "У Славы однозначно остается шанс выйти на лед в этом сезоне"

Известный хоккейный агент Александр Тыжных, представляющий интересы российского защитника Вячеслава Войнова, в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился последними новостями о расследовании НХЛ в отношении его клиента.

– Месяц назад НХЛ завершила собственное расследование по делу Славы, – заявил Тыжных. – Теперь ждем от них решения.

– Билл Дэйли в интервью "СЭ" выразил сомнение, что дело продвинется до дедлайна.

– Будем ожидать сколько им понадобится, и не можем требовать ускорения процесса. Нужно одно решение. Остальное за ним последует. Пока оно не вынесено.

– Остаются шансы увидеть Войнова на льду в этом сезоне?

– Однозначно! Он готовится к сезону и тренируется. Остается дождаться решения, которое, как я и думал, они оттягивают как можно дольше. (Евгений Белоусов)