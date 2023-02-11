Агент Тарасенко — об обмене хоккеиста в «Рейнджерс»: «С тем, как трибуны скандировали его имя, это удачная сделка»
Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего «Рейнджерса» Владимира Тарасенко, оценил дебют хоккеиста за новый клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3).
«С тем, как скандировали трибуны его имя, то конечно, это удачная сделка. Болельщики «Рейнджерс» — это отдельная категория людей, понимающая и разбирающаяся в хоккее. Нужно понимать еще то, что Владимир попал в организацию Original Six — это шесть клубов, с которых началась НХЛ. «Рейнджерс» — один из них, поэтому не может быть сомнений, что это удачная сделка.
Вы сами видели, что сегодня в первом периоде Тарасенко забил с великолепной передачи Панарина. Там все читалось — что Владимир ехал на пятак, и как бы сложно ни было бы Панарину, он эту передачу сделал, и как бы неудобно ни было Тарасенко, он эту шайбу забросил», — приводит Metaratings.ru
В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.
9 февраля 31-летний россиянин перешел в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» в результате обмена.
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|0 : 3
|11.02
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|6 : 3
|11.02
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|4 : 3 ОТ
|11.02
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|3 : 6
|11.02
|20:00
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|11.02
|20:30
|
Баффало – Калгари
|- : -
|11.02
|20:30
|
Монреаль – Айлендерс
|- : -
|11.02
|20:30
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|20:30
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|11.02
|21:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|11.02
|23:30
|
Бостон – Вашингтон
|- : -