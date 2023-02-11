Агент Тарасенко — об обмене хоккеиста в «Рейнджерс»: «С тем, как трибуны скандировали его имя, это удачная сделка»

Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего «Рейнджерса» Владимира Тарасенко, оценил дебют хоккеиста за новый клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3).

«С тем, как скандировали трибуны его имя, то конечно, это удачная сделка. Болельщики «Рейнджерс» — это отдельная категория людей, понимающая и разбирающаяся в хоккее. Нужно понимать еще то, что Владимир попал в организацию Original Six — это шесть клубов, с которых началась НХЛ. «Рейнджерс» — один из них, поэтому не может быть сомнений, что это удачная сделка.

Вы сами видели, что сегодня в первом периоде Тарасенко забил с великолепной передачи Панарина. Там все читалось — что Владимир ехал на пятак, и как бы сложно ни было бы Панарину, он эту передачу сделал, и как бы неудобно ни было Тарасенко, он эту шайбу забросил», — приводит Metaratings.ru

В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

9 февраля 31-летний россиянин перешел в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» в результате обмена.