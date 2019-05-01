Хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил, что нападающие "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов и Владимир Ткачев продолжает карьеру в НХЛ. Ранее "СЭ" уже сообщал, что эти игроки могут уехать за океан.
- Владимир Ткачев и Антон Бурдасов в следующем сезоне будут играть в НХЛ, - говорится в сообщении в Твиттере агента. - Команды будут объявлены позже.
23-летний Владимир Ткачев в текущем сезоне провел 53 матча и набрал 26 (5+21) очка в регулярном чемпионате КХЛ, а также 17 матчей и 10 (4+6) очков в плей-офф. 27-летний Антон Бурдасов имеет 50 игр и 31 (19+12) очков в регулярном чемпионате и два матча в плей-офф.
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