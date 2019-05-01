Хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил, что нападающие "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов и Владимир Ткачев продолжает карьеру в НХЛ. Ранее "СЭ" уже сообщал, что эти игроки могут уехать за океан.

Vladimir Tkachev and Anton Burdasov next season will play in the National Hockey League. The teams will be announced later. – Shumi Babayev (@BabayevShumi) May 1, 2019

- Владимир Ткачев и Антон Бурдасов в следующем сезоне будут играть в НХЛ, - говорится в сообщении в Твиттере агента. - Команды будут объявлены позже.

23-летний Владимир Ткачев в текущем сезоне провел 53 матча и набрал 26 (5+21) очка в регулярном чемпионате КХЛ, а также 17 матчей и 10 (4+6) очков в плей-офф. 27-летний Антон Бурдасов имеет 50 игр и 31 (19+12) очков в регулярном чемпионате и два матча в плей-офф.

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