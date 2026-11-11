Агент Сафонова подтвердил возвращение хоккеиста в КХЛ

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда «Абботсфорда» Ильи Сафонова, в комментарии для «СЭ» подтвердил факт возвращения хоккеиста в КХЛ.

«Илья очень ценил время, проведенное в организации «Ванкувер Кэнакс», и выстроил прекрасные отношения с тренерским штабом и специалистами по развитию игроков в Абботсфорде. Хотя ему не удалось достичь своей цели и сыграть в НХЛ, он уходит с благодарностью за предоставленную возможность и всегда будет с теплотой вспоминать время, проведенное в Ванкувере. Илья возвращается в КХЛ и с нетерпением ждет встреч с сильнейшими игроками из России, Канады, США и других стран, в том числе с бывшим игроком «Ванкувера» Эвандером Кейном.», — заявил «СЭ» Мильштейн.

В этом сезоне АХЛ Сафонов принял участие в 12 матчах и набрал 4 (0+4) очка. Права на игрока в КХЛ принадлежат «Ак Барсу».