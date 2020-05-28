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Агент Романова уверен, что россиянину разрешат сыграть в этом сезоне

04:09
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Агент российского защитника Александра Романова Дэн Мильштейн считает, что его клиенту удастся сыграть в этом сезоне НХЛ. 20-летний хоккеист заключил контракт с «Монреалем». Сезон в севеороамериканской лиге возобновится в формате плей-офф из 24 команд.

— Мы понимаем, что контракт Александра должен быть действителен в этом сезоне, — приводит в Twitter журналист Гийом Лефрансуа слова Мильштейна. — Его ситуация ничем не отличается от ситуации с моим клиентом Владиславом Гавриковым, который присоединился к «Коламбусу» в прошлом году во время плей-офф. Понимаем, что Александру должно быть разрешено играть в этом сезоне, если он возобновится.

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