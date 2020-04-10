Агент Романова: «Александр собирается стать игроком НХЛ. Вопрос только в том, когда это произойдет»

Агент защитника ЦСКА Александра Романова Дэн Мильштейн поделился мнением о том, когда его клиент переедет в НХЛ.

20-летний хоккеист был задрафтован «Монреалем» в 2018 году под 38-м номером.

— Если бы я был в «Монреале», я бы, наверное, позвонил Романову в этом году, — приводит слова Мильштейна Sportsnet. — Я не обсуждал это с «Монреалем», но поговорю, когда придет время. Сейчас я бы предпочел, чтобы он играл в этом году. Зачем сидеть и ждать до октября? Он точно приедет, ведь он собирается стать игроком НХЛ. Вопрос только в том, когда это произойдет.