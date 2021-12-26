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Агент рассказал, как игроки НХЛ сдают ПЦР-тесты

22:58
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Агент Аллан Уолш поделился наблюдением о ковид-протоколе в НХЛ. Он рассказал, как игроки сдают ПЦР-тесты.

Уолш написал в Twitter, что перед началом тренировки игроки по очереди заходят в здание, чтобы сдать тест. Потом они вынуждены покинуть его и ожидать результата в машине.

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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