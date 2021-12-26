Агент рассказал, как игроки НХЛ сдают ПЦР-тесты

Агент Аллан Уолш поделился наблюдением о ковид-протоколе в НХЛ. Он рассказал, как игроки сдают ПЦР-тесты.

Уолш написал в Twitter, что перед началом тренировки игроки по очереди заходят в здание, чтобы сдать тест. Потом они вынуждены покинуть его и ожидать результата в машине.

Surreal scenes playing out outside NHL practice rinks right now with players going inside to get PCR tested, then going back to their cars in the parking lots waiting for results. — Allan Walsh (@walsha) December 26, 2021

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.