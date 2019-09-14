Агент Проворова: «Теперь можем забыть о деньгах и думать только о хоккее»

Агент защитника Ивана Проворова Марк Гандлер рассказал о новом контракте игрока с «Филадельфией». 22-летний россиянин поставил подпись под шестилетним соглашением на 40,5 миллиона долларов (6,75 миллиона долларов в среднем за год) и теперь является самым высокооплачиваемым защитником клуба.

— Это были одни из самых тяжелых переговоров в моей карьере, — приводит слова агента официальный сайт НХЛ. — Проблема заключалась в том, что не было рынка для защитников уровня Ивана Проворова. Одна из причин — таких игроков просто очень мало.

Безусловно, мы очень довольны. А еще важно, что Иван вовремя приехал в тренировочный лагерь «Филадельфии», где будет работать с первого же дня — с новым тренером и новым штабом. Теперь мы можем забыть о деньгах и думать только о хоккее.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков