Агент российского защитника Ивана Проворова Марк Гандлер высказался по поводу информации в североамериканских СМИ, что сторона хоккеиста хочет получить от клуба новый контракт со средней зарплатой в 10 миллионов долларов в год.

— Что касается Ивана Проворова, скажу вам так: мне даже не хочется комментировать бредовые высказывания и вбросы прессы и то, что написано в интернете. Не вижу в этом никакого смысла. Могу сказать, что генеральный менеджер и я знаем всю правду, — отметил Гандлер. (Алена Гребенькова)

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