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Сегодня, 18:54

Агент Овечкина: «Стараемся не комментировать тему с рекордом Гретцки. Так будет правильнее»

Алина Савинова
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Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, ответил на вопрос о целях хоккеиста на следующий сезон.

«Есть ли у Александра персональные цели на следующий сезон? Такое мы с ним не обговариваем. Нет ли у него желания именно в этом сезоне побить рекорд Гретцки? Мы стараемся меньше комментировать эту тему. Так будет правильнее», — цитирует Чистякова Metaratings.ru.

Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).

Источник: Metaratings.ru.
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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