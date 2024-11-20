Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после травмы
Агент Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, что капитан «Вашингтона» находится в рабочем настроении после полученной им травмы в матче НХЛ с «Ютой» (6:2).
«Все нормально, у него рабочее настроение», — сказал Чистяков ТАСС.
На счету Овечкина в НХЛ — 868 голов. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.
Ранее стало известно, что Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой». Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», хоккеист вернется в ближайшие недели.
Источник: ТАСС
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|И
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|П
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|13
|5
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|2
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|12
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|19
|7
|12
|19
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|19
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|21
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|8
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|7
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|18
|7
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|8
|Монреаль
|19
|7
|12
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|И
|В
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|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
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|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
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25.11
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4
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