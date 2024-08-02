Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:43

Агент Овечкина: «Не было никакой травмы у Александра. Он тренируется по графику»

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной травме колена хоккеиста.

«Не было никакой травмы. Он тренируется по своему графику. Не знаю, почему он не принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Овечкин не принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина из-за травмы колена.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Франция жалуется на кибератаки в ходе Олимпиады-2024
В Москве задержан миллиардер Дмитрий Астафьев
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии через 20 лет
Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы о переименовании улиц
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Бойцы UFC оценили драку Овечкина и Свечникова в НХЛ: «У них техника лучше, чем у нас»
Орлов: «Надеюсь, в этом сезоне Овечкину удастся побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ»
Русская пятерка: кто из россиян вошел в топ величайших хоккеистов НХЛ этого века
Овечкин и Шарапова, Хабиб и Федор: кто из россиян вошел в американский топ спортсменов этого века
Пять россиян включили в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии ESPN
Малкин и Овечкин — давно не враги. Сыграют ли они еще вместе за сборную?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бойцы UFC оценили драку Овечкина и Свечникова в НХЛ: «У них техника лучше, чем у нас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
4.10 20:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости