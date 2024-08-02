Агент Овечкина: «Не было никакой травмы у Александра. Он тренируется по графику»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной травме колена хоккеиста.

«Не было никакой травмы. Он тренируется по своему графику. Не знаю, почему он не принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Овечкин не принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина из-за травмы колена.