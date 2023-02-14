Агент Овечкина отказался комментировать отъезд хоккеиста из «Вашингтона»

Агент нападающего Александра Овечкина Павел Чистяков прокомментировал «СЭ» новость, что хоккеист временно покинул «Вашингтон» из-за здоровья близкого человека и семейных дел.

«На данный момент не будет никаких комментариев», — сказал Чистяков «СЭ».

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. Россиянин отстает на 82 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд лиги.