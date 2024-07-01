Задоров подписал контракт с «Бостоном» на 30 миллионов долларов

Защитник Никита Задоров подпишет контракт с «Бостоном», сообщает агент Дэн Мильштейн.

Соглашение с 29-летним россиянином будет рассчитано на шесть лет, средняя годовая зарплата составит 5 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Задоров провел за «Калгари» и «Ванкувер» 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 20 (6+14) очков. В 13 играх плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков.

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