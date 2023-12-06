Агент Мильштейн рассказал, что совместно с НХЛ предоставлял российским хоккеистам охрану после 24 февраля

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, что его агентство и НХЛ предоставляла некоторым российским игрокам дополнительную охрану домов после начала СВО.

Агент отметил, что получал письма от американцев и канадцев с призывами прекратить работать с российскими хоккеистами.

«После 24 февраля приблизительно на две или три недели мы многим нашим клиентам-россиянам в НХЛ при поддержке клубов и лиги предоставили дополнительную охрану: когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины», — сказал агент в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

Мильштейн добавил, что ситуация не получила никакого развития в дальнейшем, кроме единичных выкриков фанатов.

В начале сезона-2022/23 в НХЛ выступали 50 российских игроков. В феврале 2022 года IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах.