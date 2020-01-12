Агент Михаила Воробьева о возвращении в КХЛ: «Победитель никогда не сдается»

Агент нападающего системы «Филадельфии» Михаила Воробьева Дэн Мильштейн заявил, что его клиент не собирается возвращаться в КХЛ.

— Слух, что Михаил Воробьев из «Филадельфии» рассматривает возвращение в КХЛ в этом или следующем сезонах, не соответствует правде. «Неудачник никогда не выигрывает, а победитель никогда не сдается», — как говорил Наполен Хилл, — написал Мильштейн в Twitter.

Rumors that Mikhail Vorobyev of Philadelphia #Flyers considering returning back to KHL this or next season are NOT true. «A Quitter never wins and a Winner never quits» — Napoleon Hill. #WeAreGoldStar! — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) January 12, 2020

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 20 матчей в НХЛ. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при показателе полезности «минус 5». В среднем за матч Воробьев проводил на льду 10 минут и 25 секунд. В КХЛ права на хоккеиста принадлежат «Салавату Юлаеву».