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Агент Михаила Воробьева о возвращении в КХЛ: «Победитель никогда не сдается»

08:28
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Агент нападающего системы «Филадельфии» Михаила Воробьева Дэн Мильштейн заявил, что его клиент не собирается возвращаться в КХЛ.

— Слух, что Михаил Воробьев из «Филадельфии» рассматривает возвращение в КХЛ в этом или следующем сезонах, не соответствует правде. «Неудачник никогда не выигрывает, а победитель никогда не сдается», — как говорил Наполен Хилл, — написал Мильштейн в Twitter.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 20 матчей в НХЛ. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при показателе полезности «минус 5». В среднем за матч Воробьев проводил на льду 10 минут и 25 секунд. В КХЛ права на хоккеиста принадлежат «Салавату Юлаеву».

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