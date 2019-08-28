Агент Маркова подтвердил, что защитник намерен вернуться в НХЛ

Агент российского защитника Андрея Маркова Адам Уолш подтвердил, что его клиент хочет вернуться в НХЛ.

— С гордостью заявляю, что защитник Андрей Марков теперь стал моим клиентом. Он усердно тренировался во Флориде нынешним летом и намерен выступать в НХЛ в предстоящем сезоне, — написал Уолш в Twitter.

В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в КХЛ за «Ак Барс». В Северной Америке он всю свою карьеру провел в «Монреале» и ему не хватает 10 матчей, чтобы достигнуть отметку в 1000 игр в НХЛ.

Proud to announce that defenseman Andrei Markov is now a client. He's been intensively training in Florida this summer and is determined to play in the NHL this season. Welcome to the #OctagonFamily — Allan Walsh (@walsha) August 28, 2019

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