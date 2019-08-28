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Агент Маркова подтвердил, что защитник намерен вернуться в НХЛ

16:48
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Агент российского защитника Андрея Маркова Адам Уолш подтвердил, что его клиент хочет вернуться в НХЛ.

— С гордостью заявляю, что защитник Андрей Марков теперь стал моим клиентом. Он усердно тренировался во Флориде нынешним летом и намерен выступать в НХЛ в предстоящем сезоне, — написал Уолш в Twitter.

В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в КХЛ за «Ак Барс». В Северной Америке он всю свою карьеру провел в «Монреале» и ему не хватает 10 матчей, чтобы достигнуть отметку в 1000 игр в НХЛ.

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