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Агент Малкина прокомментировал информацию о гражданстве США

16:53
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Агент российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Геннадий Ушаков выразил недоумение по поводу того, что журналисты интересуется возможным наличием у хоккеиста гражданства США

Ранее юрист Дмитрий Мачихин сообщил, что у Малкина есть гражданство США. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

— Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать? — цитирует «РИА Новости» Ушакова.

Юрист заявил, что у Малкина есть американский паспорт. Это правда или ложь?

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191028/1560313612.html

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