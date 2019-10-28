Агент Малкина прокомментировал информацию о гражданстве США
16:53
Агент российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Геннадий Ушаков выразил недоумение по поводу того, что журналисты интересуется возможным наличием у хоккеиста гражданства США
Ранее юрист Дмитрий Мачихин сообщил, что у Малкина есть гражданство США. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.
— Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать? — цитирует «РИА Новости» Ушакова.
Юрист заявил, что у Малкина есть американский паспорт. Это правда или ложь?
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