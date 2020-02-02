Агент Малкина: «Несколько лет назад Евгений действительно подумывал об уходе из «Питтсбурга»

Агент российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина Джей Пи Бэрри прокомментировал информацию о том, что нападающий мог покинуть «Пингвинз» несколько лет назад.

— Еще один ваш топовый клиент — Евгений Малкин. В этом сезоне он вновь показывает отличную результативность. И многие отмечают, что он раскрывается лучше, когда не играет Сидни Кросби.

— Кажется, в последнее время так и получается. Когда Малкин травмирован, Сидни берет всю ответственность и инициативу на себя. Начинает демонстрировать блестящую игру. То же самое и с Джино. Думаю, это показатель того, что они оба фантастически хорошие лидеры. Они только дополняют друг друга, точно не мешают.

Есть много хороших примеров успешных команд, в которых было именно так. «Чикаго» выиграл три Кубка Стэнли при Тэйвзе и Кейне. Если вернуться к истории — даже Гретцки завоевывал кубки не в одиночку. Тяжело взять трофей, когда в клубе только одна звезда. Даже если говорить о «Вашингтоне» — там, помимо Овечкина, есть еще Бэкстрем, который тоже его дополняет.

— Несмотря на это, ходило много слухов, что Малкин хотел поменять команду, чтобы быть единоличным лидером.

— Несколько лет назад Джино действительно об этом подумывал. Но ему очень нравится в «Питтсбурге». Плюс клуб всегда подстраивается под него, находит различные способы, чтобы удержать его в составе. Они даже прибегают к обменам других игроков. Можно сказать, что Малкин очень привязан к «Пингвинам», и вряд ли он захочет что-то менять. (Алена Гребенькова)

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