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26 октября 2025, 20:20

Агент Кузнецова заявил, что интерес клубов НХЛ к нападающему сохраняется

Александр Абустин
корреспондент

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, рассказал «СЭ» об интересе клубов НХЛ к хоккеисту.

«Да, многие интересуются, спрашивают. Говорят, что продолжают следить. Понятно, что по ходу сезона он уже никуда не поедет. Надеюсь, он закончит сезон в Магнитогорске, желательно на высокой ноте», — сказал Бабаев «СЭ».

1 октября Кузнецов подписал однолетний контракт с «Металлургом». В сезоне-2025/26 хоккеист сделал 5 результативных передач в 6 матчах за команду из Магнитогорска.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
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