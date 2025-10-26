Агент Кузнецова заявил, что интерес клубов НХЛ к нападающему сохраняется

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, рассказал «СЭ» об интересе клубов НХЛ к хоккеисту.

«Да, многие интересуются, спрашивают. Говорят, что продолжают следить. Понятно, что по ходу сезона он уже никуда не поедет. Надеюсь, он закончит сезон в Магнитогорске, желательно на высокой ноте», — сказал Бабаев «СЭ».

1 октября Кузнецов подписал однолетний контракт с «Металлургом». В сезоне-2025/26 хоккеист сделал 5 результативных передач в 6 матчах за команду из Магнитогорска.