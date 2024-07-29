Агент Кузнецова — о будущем хоккеиста: «Все решится в ближайшие дни»

Шуми Бабаев, агент российского нападающего Евгения Кузнецова ответил «СЭ» на вопрос о будущем хоккеиста.

«Все решится в ближайшие дни. Завтра буду в Санкт-Петербурге, и уже будет понятно», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков.

В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

27 июля стало известно, что 32-летний хоккеист прилетел в Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в СКА.