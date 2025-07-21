Агент Кузнецова — об уровне интереса к нападающему в НХЛ: «Достаточный для подписания контракта»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем хоккеиста.

«Пока ждем, интерес к нему в НХЛ есть, он достаточный для того, чтобы подписать контракт. Рассматриваем ли мы только клубы, готовые бороться за Кубок Стэнли? Нет, изучаем предложения от любых команд», — сказал Бабаев «СЭ».

СКА расторг контракт с Кузнецовым в апреле 2025 года. В сезоне-2024/25 нападающий набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 3 играх.

В июне Бабаев объявил, что Кузнецов в следующем сезоне вернется в НХЛ.